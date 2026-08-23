Warsztaty kulinarne, degustacje lokalnych produktów i konkursy wiedzy na temat naszego regionu – w Muzeum Etnograficznym w Ochli trwa Święto Produktu Regionalnego. Na Zielonogórzan i turystów czeka blisko 100 stoisk z wędlinami, serami, sokami i pieczywem.

Uczestnicy mają także okazję do rozmowy z producentami, którzy opowiadają o procesie powstawania swoich wyrobów:

Do Ochli przyjechali producenci z całego województwa, m.in. z Trzebieszewa, Żagania i Sulechowa:

Jak mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor skansenu w Ochli, lubuskie tradycje kulinarne dopiero się kształtują:

Święto Produktu Regionalnego potrwa do godz. 15:00. Wstęp wolny.