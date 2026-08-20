„To był potężny atak, Rosjanie przygotowywali się do niego od dawna”- pisze prezydent Ukrainy o nocnym rosyjskim ataku na Kijów. 12 osób zginęło, a około 40 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzenia jak największych szkód infrastrukturze cywilnej.

Zniszczenia odnotowano także w okolicach Kijowa oraz obwodach odeskim i czernihowskim. W stolicy uszkodzone zostały budynki mieszkalne, w tym wieżowiec, którego górne piętra zostały zniszczone oraz szpital dziecięcy i szkoła. W obwodzie odeskim Rosjanie przeprowadzili atak dronów na przejście graniczne z Mołdawią, a w obwodzie czernihowskim zaatakowali infrastrukturę gazową.

„Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej obrony antybalistycznej, Rosja nie będzie poważnie traktować rozmów o pokoju” – napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.

„Robimy wszystko, aby zapewnić sobie tę ochronę Jednak pocisków przechwytujących Patriot nie da się jeszcze zastąpić, a potrzebujemy ich każdego dnia. Każdy dodatkowy pocisk ratuje życie naszym ludziom” – dodał we wpisie.

Podziękował też wszystkim, którzy to rozumieją i szukają sposobów, aby pomóc.