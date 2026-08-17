Medziugorie od ponad 45 lat jest miejscem pielgrzymek związanych z domniemanymi objawieniami Matki Bożej. Watykan w 2024 r. wydał pozwolenie na publiczny kult, zaznaczając, że nie oznacza to uznania nadprzyrodzonego charakteru objawień.

W 1981 r. miało w Medziugorie dojść do pierwszych objawień Matki Bożej. Maryja miała objawić się szóstce dzieci – Vicce Ivanković, Mirjanie Dragićević, Ivance Ivanković, Ivanowi Dragićević, Mariji Pavlović i Jakovowi Čolo – na wzgórzu Podbrdo we wsi Bijakovici.

Kościół nie uznał jednak nadprzyrodzonego charakteru objawień. Negatywnie wypowiadali się o nich kolejni biskupi miejscowej diecezji Mostar-Duvno: Pavao Żanić (1980-1993) i Ratko Perić (1993-2020), a także konferencja episkopatu ówczesnej Jugosławii.

W 2018 r. papież Franciszek mianował tam wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym, a w 2019 r. zgodził się na organizowanie tam oficjalnych pielgrzymek.

Według danych przedstawionych przez oficjalną stronę internetową parafii w Medziugorie, w 2025 r. rozdano ponad 2 mln komunii, a w lipcu 2026 r. rozdano ich 175 tys. Msze święte i nabożeństwa odbywają się tam w różnych językach m.in. po polsku, francusku, włosku, niemiecku czy angielsku.

Jak powiedział PAP w 2024 r. pallotyn ks. Artur Stępień, rektor Polskiego Domu Pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medziugorie najliczniejszą grupą zagranicznych pielgrzymów są Polacy i Włosi. Zauważył on również wtedy, że przybywa również pątników z Ukrainy, zwłaszcza grekokatolików, którzy przyjeżdżali do tego miejsca przed wybuchem wojny.

Spory odsetek pątników stanowią także Irlandczycy, mieszkańcy Austrii oraz osoby posługujące się językiem hiszpańskim, w tym wiele z Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza z Kolumbii i Brazylii

– powiedział ks. Stępień.

Przyznał, że można spotkać także Koreańczyków, Filipińczyków oraz Francuzów.

Spotykam także często Polaków mieszkających na co dzień poza granicami kraju, zwłaszcza w Niemczech i w Anglii. To pokazuje dynamizm polskich misji katolickich w tych krajach – ocenił ks. Stępień. – Wielu katolików, zwłaszcza z Europy Zachodniej, gdzie nie ma tak wielu księży jak w Polsce, przez cały rok przygotowuje się, aby przystąpić w Medziugorie do spowiedzi generalnej, czyli z całego życia i do komunii świętej

– podkreślił pallotyn.

W 2010 r. papież Benedykt XVI utworzył specjalną komisję ds. zbadania objawień, złożoną z kardynałów, biskupów i teologów, której przewodniczył kard. Camillo Ruini. Jej prace obejmowały m.in. spotkania z poszczególnymi wizjonerami, którzy, jak twierdzą, od 1981 r. odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także badaniom lekarskim. Komisja zakończyła pracę w 2014 r., ale nie poinformowano o jej końcowej decyzji. We wrześniu 2024 r. prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernandez potwierdził, że komisja kard. Ruiniego wydała wówczas pozytywną opinię na temat pierwszych siedmiu objawień, do których doszło między 24 czerwca a 3 lipca 1981 r. Co do pozostałych, wciąż trwających objawień komisja nie była w stanie wydać jednoznacznej oceny.

31 maja 2018 r. papież Franciszek mianował abp. Hosera – emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego – wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medziugorie na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej). Tym samym decyzją papieża, parafia została wyłączona z jurysdykcji ordynariusza diecezji mostarsko-duvnijskiej. Rolą abpa Hosera było zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz przybywającym tam pielgrzymom. Po jego śmierci w sierpniu 2021 r. nowym administratorem apostolskim na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis, Stolica Apostolska mianowała abp. Aldo Cavalli – wcześniejszego nuncjusza apostolskiego w Holandii.

We wrześniu 2024 r. Dyskateria Nauki Wiary wydała Notę dotyczącą doświadczenia duchowego związanego z Medziugorie, w której przyznała tzw. nihil obstat, zezwalając na publiczny kult i uznając pozytywne owoce duchowe związane z tym miejscem. Jednocześnie zaznaczyła, że decyzja nie oznacza uznania nadprzyrodzonego charakteru objawień.

W niedzielę na autostradzie M3 doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami z Podkarpacie wracającymi z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, siedem jest w stanie bardzo ciężkim. O wypadku w jako pierwszy poinformował w portalu społecznościowym premier Węgier Peter Magyar.

Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu i się przewrócił. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia, a organizatorem wyjazdu było biuro z Iwonicza-Zdroju. W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała sztab kryzysowy z udziałem służb. Jak podała Kubas-Hul, poszkodowani w wypadku zostali przewiezieni do szpitali w Egerze i Miskolcu.