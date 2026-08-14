Kapok, odpowiednio dobrane wiosła i krótkie omówienie warunków bezpieczeństwa. Tak można spędzić dwie godziny w ramach wakacyjnych spotkań na akwenie przy Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu. Zajęcia z kajakarstwa to jedna z wakacyjnych propozycji placówki i wojskowego koła PTTK „Pancerniacy”.

Treningi kajakowe kierowane są do dzieci oraz dorosłych. Organizatorzy prowadzą takie spotkania cyklicznie, a ich finałem mają być wrześniowe zawody o puchar burmistrza miasta. Jak mówi prowadzący spotkanie Ryszard Dyrkacz jest to także aktywność sprzyjająca integracji. – Takie pływanie po stawie kajakiem, to dobrze wykorzystany czas z całą rodziną – mówią uczestnicy wydarzenia: