Pierwsza w Polsce współczesna Stacja Hodowli Dropia powstała na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci. Obiekt utworzył Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wlkp. w ramach programu reintrodukcji dropia zwyczajnego.

Dr Ewa Burda odbyła staż w stacji zajmującej się odtwarzaniem populacji dropia na terenie Brandenburgii a obecnie działa na rzecz reintrodukcji ptaka, który od lat 80 tych w Polsce był uważany za wymarły.

Dropiowa mama towarzyszy pisklętom od inkubacji jaj aż po wsiedlenie młodych ptaków do środowiska.

W magazynie rozmowa z ornitolog, Ewą Burdą o pracy na stacji i odchowaniu dropi.

W audycji także porady behawioralne Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk o życiu z kotem.

Emisja w każdą środę od 20.05 do 22.00