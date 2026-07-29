Czy wiedzieli Państwo, że w Polsce można spotkać ptaki tak kolorowe, że wyglądają, jakby uciekły z tropikalnej dżungli?

Mowa o żołnach – prawdziwych „latających klejnotach”, które słyną z tego, że potrafią bezbłędnie polować w locie na osy i szerszenie, a swoje gniazda… wykopują w piaszczystych skarpach!

Już za chwilę wyjątkowy gość – ornitolog Arkadiusz Oleksiak. Porozmawiamy o projekcie badawczym realizowanym w Dolinie Odry. To właśnie tam naukowcy, jako pierwsi w kraju, zaczęli zakładać żołnom specjalne, kolorowe obrączki, by z bliska śledzić ich niesamowite losy i sekretne zachowania.

Nasz gość opowie również, jak można dołączyć do nadchodzącego „Weekendu z żołnami”.

Dowiemy się, jak wyglądają liczenia tych ptaków o świcie w rezerwacie Gęsi Bastion i jak prowadzona jest ich czynna ochrona. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona, więc warto słuchać uważnie.

Rozmowa z ornitologiem Arkadiuszem Oleksiakiem

A na koniec audycji zmienimy nieco klimat – behawiorystka zwierząt, Małgorzata Biegańska-Hendryk, opowie, jak połączyć zabawę z nauką i… jak zorganizować dla swojego mruczka domowe zawody w kręgle z kotami.