95 tysięcy – tylu młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat mieszkało w 2025 roku w województwie lubuskim. To 10,1 procent mieszkańców regionu.

Problem w tym, że młodych Lubuszan jest coraz mniej. W porównaniu z 2015 rokiem ich liczba spadła o 21,3 procent, a udział w całej populacji zmniejszył się o 1,9 punktu procentowego.

Jest jednak także pozytywna informacja. Wzrósł wskaźnik zatrudnienia młodych. W ubiegłym roku pracowało 25,1 procent Lubuszan w wieku 15–24 lata. Dziesięć lat wcześniej było to 22,9 procent.

Spadł też odsetek młodych osób, które ani nie pracują, ani się nie uczą. W 2025 roku było ich 9,6 procent. W 2015 roku – 17,6 procent.

Dane przygotował Urząd Statystyczny w Zielonej Górze z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, który przypada 12 sierpnia.