Wartownia rozkręca weekendowe życie w centrum Gorzowa – tak uważają współorganizatorzy wydarzenia Paulina Giecewicz i Paweł Kopala, goście Rozmowy z Gorzowa na 95,6 FM. Ich zdaniem lokalny biznes na tym korzysta.

To odpowiedź na wątpliwości, czy imprezy organizowane za miejskie pieniądze w wakacje na Wale Okrężnym nie zabierają klientów przedsiębiorcom, który prowadzą rozrywkowy i restauracyjny biznes przez cały rok. Paweł Kopala uważa, że jest wręcz odwrotnie:

Przed Wartownią trzy ostatnie imprezowy weekendy. Duże wydarzenie zaplanowano na weekend 21-22 sierpnia. Wystąpi między innymi Westbam.