Czy weterynarze traktują klientów jak maszynki do zarabiania?

„Zostawiam więc tutaj rachunek, który musiałam zapłacić za cztery ostatnie godziny życia Paco. Wiecie, ja się nie znam oczywiście, ale wydaje mi się, że czegoś tutaj zabrakło. Jakiejś elementarnej przyzwoitości, odrobiny empatii. Mam wrażenie, że coś się zepsuło podczas zamiany pacjenta na klienta, a opisu leczenia na „raport sprzedaży” Ale może się mylę” – to fragment wpisu Moniki Richardson, prezenterki i właścicielki szkoły językowej.

Szymon Bałek, działacz prospołeczny, obrońca praw zwierząt, student weterynarii o sprawie wpisu Moniki Richardson.

Dr Ewa Burda, ornitolożka z Ptasiego Azylu wprowadza nas w świat ptaków.

Czy czują? Jak nas obserwują? I przede wszystkim, jak na siebie oddziałujemy – ptaki i ludzie?

Behawiorystka zwierząt – Małgorzata Biegańska-Hendryk o kociej komunikacji werbalnej.