Około 20 zabytkowych ciągników, w tym 13 maszyn z Niemiec, przejedzie w przyszłym tygodniu przez Ochlę. Będzie można zobaczyć je z bliska, a przede wszystkim usłyszeć, bo część nich to potężne rolnicze maszyny o dużej mocy.

– Zabytkowa kawalkada zatrzyma się w naszym skansenie w drodze z Guben do Wilkowic – zaznacza Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli:

Wśród przyjeżdżających maszyn będą konstrukcje z dawnego NRD i zachodnich Niemiec.

– To ciągniki, które dla współczesnego rolnictwa są już historią, ale dla kolekcjonerów nadal stanowią prawdziwe motoryzacyjne perełki – dodaje Tadeusz Woźniak:

Do Ochli ciągniki dotrą w środę, 19 sierpnia, około godziny 16. Zaparkują przy Zagrodzie Kamiennej. Będzie można podejść do maszyn, porozmawiać z właścicielami i dowiedzieć się, jak wygląda przywracanie do życia pojazdów sprzed kilkudziesięciu lat – podkreśla dyrektor instytucji:

W Ochli nie będzie wyścigu. To przystanek na trasie międzynarodowego rajdu, ponieważ właściwe konkursy odbędą się w Wilkowicach. W skansenie prezentacja potrwa do 18. Wstęp na pokaz ciągników będzie bezpłatny.