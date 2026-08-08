Reprezentacja Polski dotarła w sobotę po południu (8 sierpnia) do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Na Alexander Stadium i obok niego trwają ostatnie przygotowania, budowa zaplecza i testy sprzętu. W mieście widać wiele emblematów zawodów i duże grupy kibiców.

Biało-czerwoni lecieli do Londynu, a potem zostali przetransportowani autobusem do Birmingham. Podróż przebiegła sprawnie i wszyscy zameldowali się w hotelu położonym nieopodal lotniska.

W mieście widać w wielu miejscach, że Brytyjczycy żyją tymi mistrzostwami. W centrum można odnaleźć wiele emblematów czempionatu Starego Kontynentu, a także spotkać dużą liczbę wolontariuszy.

W sobotę po południu na głównej arenie mistrzostw trwały ostatnie przygotowania. Teren wokół jest jeszcze wielkim placem budowy. Powstaje tam specjalne miasteczko, które ma przyjąć fanów „królowej sportu” od 10 do 16 sierpnia.

Spodziewamy się naprawdę dużej liczby kibiców. U nas ludzie bardzo lubią lekką atletykę – powiedział PAP jeden z członków ekipy organizującej mistrzostwa. – Sporo miejsc dostawiono, dobudowano, bo na co dzień tutaj mieści się 18 tysięcy osób

– dodał.

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W sobotę (8 sierpnia) na obiekcie pracowały setki osób, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. W centrum akredytacyjnym i medialnym tłumów jeszcze nie ma, wszystko przebiega bardzo sprawnie i jest dobrze zorganizowane.

Stadion położony jest w północnej części miasta. Można do niego bez trudu dojechać komunikacją. Teren wokół, m.in. boiska do koszykówki ulicznej, został zaadaptowany na czas mistrzostw na parking.

Wielu kibiców z całego świata chętnie odwiedza w centrum miasta ławeczkę Ozzy’ego Osbourne’a, która znajduje się na moście nad kanałem przy Broad Street. Murali o Black Sabbath jest zresztą w mieście bardzo dużo.

Tutaj turyści zawsze przychodzą, ale od wczoraj widziałem wielu kibiców – z Francji, Hiszpanii, a także z Polski. Super, że tylu ludzi przyjechało i przyjedzie do naszego miasta w najbliższym czasie

– powiedział PAP jeden z wolontariuszy spotkanych przy unikalnej ławeczce.

Wieczorem w hotelu kadry ma nastąpić tradycyjne spotkanie zawodników, sztabu szkoleniowego i sterników związku. Na nim zostaną wybrani kapitanowie kadry.