Prokuratura eRgionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko trzem byłym członkom zarządu Orlenu. Chodzi o wyrządzenie koncernowi szkody w wysokości półtora miliarda złotych.

Oskarżeni to Michał R. – były członek zarządu Orlen S.A., Marcin O. – były członek zarządu spółki Orlen Trading Switzerland GmbH, oraz Filip W. – były dyrektor wykonawczy spółek Orlen S.A. i OTS GmbH.

Prokuratura zarzuca mężczyznom, że nie wywiązali się z obowiązku dbania o majątek Orlenu. Chodzi o zawarcie w 2023 roku trzech niekorzystnych umów na zakup ropy naftowej.

Śledczy szacują, że w wyniku tych działań spółki poniosły straty w wysokości 378 milionów dolarów, czyli około półtora miliarda złotych. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wyłączyła do osobnego postępowania sprawę byłego prezesa OTS GmbH Samera A., ponieważ mężczyzna jest poszukiwany. Śledczy wystąpili do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wnioskiem o jego ekstradycję.