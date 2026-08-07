Na Wołyniu zakończono kolejny etap prac ekshumacyjnych. Badania prowadzono na terenach, na których znajdowały się polskie wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Polscy naukowcy wydobyli szczątki 55 Polaków ofiar Rzezi Wołyńskiej. Wśród ekshumowanych jest 26 dzieci.

Z komunikatu końcowego IPN wynika, że ekshumacje przeprowadzono w trzech lokalizacjach. Szczątki ofiar zostały podjęte oddzielnie, oczyszczone, zbadane i udokumentowane. Pobrano także materiał genetyczny. Oględziny prowadzili specjaliści z Polski i Ukrainy.

„Przy szczątkach odnaleziono przedmioty osobiste” – powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel IPN ksiądz Tomasz Trzaska.

Łącznie na terenie dwóch wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków.

Do tej pory odnaleziono szczątki ponad 700 osób. W tych miejscach będą podejmowane próby odnalezienia jeszcze 300 ofiar Rzezi Wołyńskiej. Pogrzeb 55 osób ekshumowanych w ostatnich tygodniach zaplanowano na 30 sierpnia.