Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Unijne ugrupowanie poinformowało o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. W komunikacie podkreślono, ze były premier podjął decyzję o rezygnacji, żeby móc w pełni skupić się na stojących przed Polską politycznych wyzwaniach.

„W pełni szanując jego decyzję, partia wyraża szczerą wdzięczność za jego przywództwo, zaangażowanie i służbę na rzecz naszej politycznej rodziny oraz z niecierpliwością oczekuje dalszej ścisłej współpracy w obronie naszych wspólnych wartości” – dodano.

Pełniący obowiązki przewodniczącego partii Carlo Fidanza podjął już przewidziane w statucie partii działania po ustąpieniu Mateusza Morawieckiego.

Były premier rządu PiS i jego zwolennicy zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak odmówili zakończenia działalności stowarzyszenia Rozwój Plus.

Trwa posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który ma zatwierdzić decyzję o usunięciu polityków z ugrupowania. Wieczorem Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi zwolnenikami zrzeszonymi w stowarzyszeniu.