Komitet polityczny PiS nie wyrzucił z partii frakcji Mateusza Morawieckiego, zatwierdził jedynie listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej. Zapowiedział, że potrwa to kilkanaście dni:

– Przeciąganie kiepskiego serialu – tak decyzję komitetu politycznego PiS ocenił Mateusz Morawiecki.

W ubiegły piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczyl, że ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii. Według jego wypowiedzi dziś komitet polityczny PiS miał jedynie potwierdzić ich decyzję. Jak okazało się jednak po posiedzeniu komitetu, Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy jeszcze przez jakiś czas – przynajmniej formalnie – pozostaną w partii.