Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji – podkreślił prezydent Karol Nawrocki zwracając się w czwartek (30 lipca) do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dodał, że jako prezydent może zagwarantować im „wieczność prawdy” o Powstaniu.

Podczas spotkania z powstańcami Nawrocki zaznaczył, że cała narodowa wspólnota każdego dnia podejmuje decyzje i odpowiada na pytania „co będzie naszym pomnikiem egzystencji”.

Pomnikiem egzystencji wspólnoty narodowej i Rzeczpospolitej, żywym pomnikiem narodowej egzystencji jesteście dzisiaj wy, powstańcy warszawscy

– mówił Nawrocki do powstańców. Dodał, że są oni dla Polski zwierciadłem, „w którym możemy się przyglądać i zrozumieć też, (…) jak bardzo Polacy kochają wolność.

Jak podkreślił, nie ma takiego odznaczenia, które byłoby wyrazem pełnej wdzięczności wobec walczących o wolność Polski.

We wdzięczności możemy dać wam pamięć, opiekę, ale też gwarancję. Ja wam chciałbym, moi kochani, ją dać, jako prezydent Polski i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej. (Gwarancję) wieczności tej prawdy o Powstaniu Warszawskim i o waszych postawach w czasie Powstania Warszawskiego

– zadeklarował prezydent.

Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 r.