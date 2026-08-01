Dziś w notowaniu 3 nowości, wszystkie debiutują w drugiej połowie Listy, poza notowaniem Bletka, Andy Dust i Charis oraz Roxie z White 2115. Zmiana także na szczycie!

40. KASIA SIENKIEWICZ Były Momenty

39. YEARBOOX Babylon

38. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight

37. LADY GAGA; DOECHII Runaway

36. KUNGS; THEOPHILUS LONDON Galaxy

35. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?

34. ALEX WARREN Passenger

33. MACIEJ MUSIAŁOWSKI Flora

32. BLETKA Tańcz

31. A*TEENS You Got The Look

30. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

29. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

28. MADONNA Love Sensation

27. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

26. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata

25. SANAH Itepe Itede

24. KUBA i KUBA Stygnie Lato

23. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak

22. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston

21. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

20. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

19. CLEO Kolory Lata

18. ZAKOPOWER Otentutoja

17. U2 Street Of Dreams

16. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

15. DAWID PODSIADŁO Sezon

14. JUBEL Ocean House

13. OCEANA Sunshine

12. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

11. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

10. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

9. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

8. MARISSA Odkochaj

7. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai

6. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

5. MICHAŁ SZPAK Maj

4. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

3. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

2. THE KOLORS Rolling Stones

1. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.