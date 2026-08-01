Dziś w notowaniu 3 nowości, wszystkie debiutują w drugiej połowie Listy, poza notowaniem Bletka, Andy Dust i Charis oraz Roxie z White 2115. Zmiana także na szczycie!
40. KASIA SIENKIEWICZ Były Momenty
39. YEARBOOX Babylon
38. JENNIFER LOPEZ; DAVID GUETTA Save Me Tonight
37. LADY GAGA; DOECHII Runaway
36. KUNGS; THEOPHILUS LONDON Galaxy
35. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?
34. ALEX WARREN Passenger
33. MACIEJ MUSIAŁOWSKI Flora
32. BLETKA Tańcz
31. A*TEENS You Got The Look
30. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
29. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
28. MADONNA Love Sensation
27. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
26. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata
25. SANAH Itepe Itede
24. KUBA i KUBA Stygnie Lato
23. KRZYSZTOF ZALEWSKI Tak Tak
22. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston
21. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
20. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
19. CLEO Kolory Lata
18. ZAKOPOWER Otentutoja
17. U2 Street Of Dreams
16. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
15. DAWID PODSIADŁO Sezon
14. JUBEL Ocean House
13. OCEANA Sunshine
12. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
11. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
10. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
9. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
8. MARISSA Odkochaj
7. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai
6. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
5. MICHAŁ SZPAK Maj
4. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
3. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
2. THE KOLORS Rolling Stones
1. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.