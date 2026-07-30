Firma ze Strzelec Krajeńskich przeprowadzi remont Mostu Lubuskiego w Gorzowie. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetarg. Wykonanie tej inwestycji będzie kosztować blisko 660 tysięcy złotych.

Remont nie obejmie całej konstrukcji mostu, a jedynie jej nawierzchnię i nawierzchnię estakady. Same prace mają trwać około dwóch miesięcy od momentu podpisania umowy. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Jak łatwo się domyśleć, remont będzie wiązał się z utrudnieniami dla kierowców. O nowej organizacji ruchu mamy być na bieżąco informowani.