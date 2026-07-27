Albert Madej zrezygnował z mandatu gorzowskiego radnego. Decyzję ogłosił dziś na nadzwyczajnej sesji gorzowskiej rady miasta.

Madej startował z list komitetu Jacka Wójcickiego. Należał do klubu Gorzów Plus. Jak mówił podczas sesji, rezygnacja wynika z oskarżeń dotyczących sprawy zamieszkania. Także pod jego adresem. Madej uważa te oskarżenia za krzywdzące i powodujące utratę zaufania:

W miejsce Madeja radnym, jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie Arkadiusz Legan. Albert Madej musi jeszcze dopełnić formalności i zgłosić swoją rezygnację u komisarza wyborczego.