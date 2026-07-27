Albert Madej zrezygnował z mandatu gorzowskiego radnego. Decyzję ogłosił dziś na nadzwyczajnej sesji gorzowskiej rady miasta.
Madej startował z list komitetu Jacka Wójcickiego. Należał do klubu Gorzów Plus. Jak mówił podczas sesji, rezygnacja wynika z oskarżeń dotyczących sprawy zamieszkania. Także pod jego adresem. Madej uważa te oskarżenia za krzywdzące i powodujące utratę zaufania:
W miejsce Madeja radnym, jeśli wyrazi na to zgodę, zostanie Arkadiusz Legan. Albert Madej musi jeszcze dopełnić formalności i zgłosić swoją rezygnację u komisarza wyborczego.
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