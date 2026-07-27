Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do dorocznej Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nazywanej „Motylem”. Gala wręczenia nagrody odbędzie się 2 października podczas uroczystej Inauguracji sezonu kulturalnego, która odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej.

Jak poinformowała Karolina Machnicka z Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., nagroda jest przyznawana raz w roku, w trybie konkursu, maksymalnie dwóm osobom lub podmiotom działającym we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej.

Machnicka zaznaczyła, że to okazja, aby docenić ludzi kultury, którzy swoją pasją, talentem i zaangażowaniem, inspirują mieszkańców.

Laureatem może zostać związana z Gorzowem Wlkp. pełnoletnia osoba lub zespół, stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury, związek twórczy, czy zespół artystyczny.

Prezydentowi w podjęciu decyzji o wyborze laureatów z grona zgłoszonych kandydatów pomaga Kapituła, składająca się z ekspertów z różnych dziedzin kultury, sztuki i nauki.

Wnioski o przyznanie „Motyla” można składać do 31 sierpnia w kancelariach urzędu miasta lub przesłać pocztą. Wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gorzowa Wlkp. >>bip.um.gorzow.pl/<<, a szczegółowych informacji nt. nagrody można zasięgnąć w Wydziale Kultury magistratu; drogą elektroniczną wysyłając maila na adres wku@um.gorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 95 73 55 882.

„Motyle” są przyznawane w Gorzowie od prawie ćwierć wieku. W ubiegłym roku ich laureatami zostali: regionalistka Grażyna Kostkiewicz-Górska i Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży.

Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną oraz statuetkę wykonaną przez znanego gorzowskiego rzeźbiarza Andrzeja Moskaluka.