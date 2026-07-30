W niedzielę (2 sierpnia 2026) z Zielonej Góry wyruszy piesza pielgrzymka do Częstochowy. Na Jasną Górę mieszkańcy dotrą 12 sierpnia. To 44 pielgrzymka, która wyjdzie z Zielonej Góry.

Uczestnicy pokonają trasę podzieloną na 11 odcinków, z których najdłuższy ma 45 kilometrów.

– Idą osoby w różnym wieku – od dzieci do seniorów – mówi ksiądz Bartłomiej Rybacki z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Zielonej Górze:

Zapisy na pielgrzymkę trwają do jutra (31.07.2026) W trasie będzie też kuchnia polowa i zaplecze medyczne. Ksiądz Bartłomiej Rybacki był gościem Latostacji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>pielgrzymka.zgora.pl/<<.