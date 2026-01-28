W styczniu opinię publiczną zbulwersowała informacja o hodowczyni bernardynów, Katarzynie P., członkini Związku Kynologicznego, u której znaleziono 16 martwych psów i kilkanaście w stanie dramatycznym. Fundacja Judyta, która weszła na posesję w asyście policji i Powiatowego lekarza weterynarii, odebrała 51 psów w stanie skrajnego zaniedbania.

Czy związek ma narzędzia, żeby sprawdzać hodowle? Po prostu kontrolować?

Rozmowa z Barbarą Bielak ze ZKwP Oddział Zielona Góra, która od wielu lat prowadzi hodowlę psów myśliwskich.

W audycji także temat, który bardzo niepokoi ornitologów – dlaczego ginie tak dużo ptaków?

Rozmowa z Arkadiuszem Oleksiakiem

Behawiorystka zwierząt i autorka książek o kotach, Małgorzata Biegańska-Hendryk w cyklu „Co w kocie piszczy?”

