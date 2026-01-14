W audycji Fundacja Bestaro i świąteczna opieka nad zwierzętami – jakie przypadki trafiają na nocny dyżur?
Czy żurawie odleciały tej zimy na zachód? W magazynie rozmowa z ornitologiem Arkadiuszem Oleksiakiem z Doliny Dolnej Odry.
Czy koci seniorzy mają apetyt? Behawioralne porady Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk
Środa od 20.05 do 22.00
