Specjalna grupa prokuratorów bada akty nienawiści na tle narodowościowym. W ciągu kilku miesięcy działalności grupy, o kilkanaście razy zwiększyła się liczba takich spraw, które trafiły do sądu – przekazał szef resortu sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.

Minister powiedział, że w skład grupy wchodzi stu prokuratorów z 50 jednostek:

Premier Donald Tusk oczekuje od prezydenta Karola Nawrockiego reakcji na przemoc na tle narodowościowym, do której dochodzi w Polsce coraz częściej. Jak mówił szef rządu, jego wczorajszy apel w tej sprawie pozostał bez odpowiedzi. W niedzielę we Wrocławiu bandyci brutalnie pobili parę Ukraińców, bo zwrócili im w sklepie uwagę. Policja zatrzymała dwie osoby. Służby wciąż szukają ostatniego napastnika.