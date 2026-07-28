ZUS przypomina o uldze, jaką są wakacje składkowe. Przedsiębiorcy mogą raz w roku, w dowolnie wybranym miesiącu, odpocząć od płacenia składek ZUS za siebie.

– Od momentu wejścia w życie przepisów tylko w Lubuskiem złożono niemal 81 tysięcy wniosków, co przyniosło lokalnemu biznesowi ponad 104 mln złotych oszczędności – mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w Zielonej Górze.

Składki objęte zwolnieniem są finansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca podaje informacje na temat innych form pomocy publicznej, z których korzystał.