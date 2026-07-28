Czy da się połączyć ratowanie ludzkiego życia, ciężkie treningi na korcie, pracę przed mikrofonem i miłość do muzyki? On udowadnia, że tak! Gościem będzie Piotr Palczyński strażak z PSP w Zielonej Górze, Mistrz Świata Strażaków w squash’a, muzyk. Porozmawiamy o tym , skąd bierze energię do działania, jak godzi służbę z mistrzowskim sportem i co gra na gitarze po ciężkim dniu?