Książka Agnieszki Cubały „Młodzi ’44. Powstanie Warszawskie emocjami opisane” to opowieść o miłości, przyjaźni, radości, odwadze i bohaterstwie, ale też samotności, strachu, smutku oraz chwilach rezygnacji, przerażenia czy zwątpienia. Dzień po dniu przedstawia cały wachlarz emocji ludzi, którym przyszło żyć w nieludzkich czasach…

20.30 Rozmowa z Agnieszką Cubałą

Janina Błaszczak w mundurze porucznika i zdjęcie powojenne (archiwum LMW w Drzonowie)

Jedną z bohaterek książki „Młodzi 44” jest Janina Błaszczak – Wolanin podpułkownik WP. uczestniczka walk na froncie wschodnim i w Powstaniu Warszawskim, dama orderów Virtuti Militari i Odrodzenia Polski, honorowa obywatelka Zielonej Góry.

Dowodzona przez Nią 3 bateria moździerzy 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji im. Romualda Traugutta, była największym pododdziałem Wojska Polskiego, jakim dowodziła kobieta w czasie drugiej wojny światowej.

21.30 Czas śladu nie zatrze, to reportaż z 1988 r., w którym Janina Błaszczak -Wolanin opowiada o drodze do polskiego munduru i o walkach w których brała udział.