Prezydent przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Jest to trzeci sędzia wybrany przez Sejm do objęcia obowiązków w Trybunale, który został zaproszony przez Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. Wciąż oczekuje na to czterech sędziów.

Sławomir Patyra po ceremonii odniósł się do trwającego od dawna konfliktu w wymiarze sprawiedliwości. Podkreślił, że solidaryzuje się z czwórką sędziów i zaznaczył, że opóźnienie w ich ślubowaniu jest nie tylko wbrew prawu, ale również ma negatywny wpływ na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego:

Nowo zaprzysiężony sędzia oświadczył, że w obecnej sytuacji zamierza powstrzymać się od orzekania:

Prezydent Karol Nawrocki oprócz przyjęcia ślubowania od sędziego Patyry wręczył powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Dodatkowo powołał 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.