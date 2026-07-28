Gorzowska rada miasta ma nowego radnego. Podczas wczorajszej sesji ślubowanie złożył Jarosław Baryła. W radzie zastąpi Ireneusza Macieja Zmorę, który z mandatu zrezygnował. I choć nowy radny startował z list Koalicji Obywatelskiej, do klubu nie wejdzie. Zdecydował, że chce funkcjonować jako radny niezrzeszony. Tym samym będzie to już piąty radny niezrzeszony w gorzowskiej radzie miasta.

Jarosław Baryła nie ukrywa jakimi sprawami chce szczególnie zajmować się podczas swojej kadencji

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Jarosław Baryła będzie reprezentował okręg nr 1 czyli Zawarcie, Zakanale i Janice