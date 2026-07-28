Gorzowska rada miasta ma nowego radnego. Podczas wczorajszej sesji ślubowanie złożył Jarosław Baryła. W radzie zastąpi Ireneusza Macieja Zmorę, który z mandatu zrezygnował. I choć nowy radny startował z list Koalicji Obywatelskiej, do klubu nie wejdzie. Zdecydował, że chce funkcjonować jako radny niezrzeszony. Tym samym będzie to już piąty radny niezrzeszony w gorzowskiej radzie miasta.
Jarosław Baryła nie ukrywa jakimi sprawami chce szczególnie zajmować się podczas swojej kadencji
Nowy radny ma już także pierwsze spostrzeżenia dotyczące pracy rady
Jarosław Baryła będzie reprezentował okręg nr 1 czyli Zawarcie, Zakanale i Janice