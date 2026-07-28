Daniel Obajtek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym.

Prokuratura Okregowa w Warszawie wezwała Obajtka w charakterze podejrzanego ws. składania fałszywych zeznań w sądzie oraz uniemożliwiania sprzedaży tytułu prasowego. Chodzi o zatrudnienie rodziny prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora w Grupie Orlen oraz zdjęcie z półek stacji paliw Orlenu wydania tygodnika NIE ze sparodiowanym wizerunkiem papieża Jana Pawła II na okładce.

O szczegółach Michał Makowski: