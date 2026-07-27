Sprawa flagi znalazła się wśród spraw, które wzbudziły emocje radnych na dzisiejszej sesji gorzowskiej rady miasta.

Chodziło o miejsce polskiej flagi pośród dwóch innych- miasta i unijnej. Upomniał się o to przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Porwich:

W dyskusję z Jarosławem Porwichem wszedł przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska Piotr Wilczewski, który zapewniał, że w przypadku gdy flagi są trzy – to ustawienie flagi narodowej po lewej stronie patrzącego jest zgodne z obowiązującymi zasadami

panowie nie przekonali się nawzajem, jednak radny Porwich postanowił wziąć sprawy we własne ręce i flagi przestawić, ustawiając tę narodową pośrodku – pomiędzy miejską a unijną.