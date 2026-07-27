Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z Pol’and’Rock Festival; pierwsze składy wyjadą na tory we wtorek (28 lipca) – poinformował przewoźnik. Jak dodał, pociągi będą kursować do 2 sierpnia.

Polregio, jako partner odbywającego się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno i trwającego od 30 lipca do 1 sierpnia Pol’and’Rock Festival uruchamia dodatkowe połączenia.

Podczas weekendu, kiedy spodziewany jest największy ruch, festiwalowicze będą mieli do dyspozycji składy kursujące co kilkadziesiąt minut, również nocą. Sprawne połączenia i skomunikowania zapewnione będą na stacjach Szczecinek, Runowo Pomorskie, Stargard oraz Szczecin

– poinformował przewoźnik w komunikacie.

Jak dodał, przygotowania do festiwalu Polregio rozpoczął kilka miesięcy wcześniej. Jednocześnie przewoźnik zachęca do wcześniejszego zakupu biletu oraz do sprawdzania rozkładu jazdy. „Ze względu na ogromne zainteresowanie powrotami z festiwalu, przewoźnik apeluje również o przybycie na stację w Czaplinku z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem” – podkreślił Polregio.

Przypomniał, że w 2025 r. z dodatkowych pociągów uruchamianych z okazji tej imprezy skorzystało ok. 40 tys. Osób.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami – samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.

W pierwszym półroczu br. spółka przewiozła 50,9 mln pasażerów, czyli o 200 tys. więcej niż przed rokiem.