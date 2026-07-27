Będzie kolejne referendum odwoławcze. Komisarz wyborczy wydał dziś postanowienie dotyczące przeprowadzenia referendum w Łagowie. Głosowanie odbędzie się 13 września.

Odwołania wójta Łagowa chce grupa mieszkańców, która twierdzi, że gmina pod rządami Czesława Kalbarczyka przestała się rozwijać. Zarzucają też wójtowi, że doprowadzi do „zabetonowania” Łagowa. Wójt nie zgadza się z tymi twierdzeniami i odpowiada, że inicjatywa referendalna to swego rodzaju zemsta byłego urzędnika, który niedawno został zwolniony z pracy.

Aby referendum było wiążące do urn będzie musiało pójść co najmniej trzy piąte uczestników ostatnich wyborów samorządowych. Komisarz wyborczy wyliczył ten próg na 1319 osób.

Spełnienie wymogu frekwencji może być trudne. W obecnej kadencji samorządu wszystkie lokalne referenda odwoławcze kończyły się fiaskiem, właśnie ze względu na zbyt niską frekwencję. Tak było w Kożuchowie, Jasieniu, Gozdnicy, Słońsku czy ostatnio w Witnicy.