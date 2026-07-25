Czy jedzenie z budek nad jeziorami jest bezpieczne? Sanepid przypomina, na co zwracać uwagę.

Lato to nie tylko plażowanie, ale także posiłki kupowane w sezonowych punktach gastronomicznych. Sanepid przypomina, że przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogą świadczyć o tym, czy jedzenie jest przygotowywane i przechowywane w bezpiecznych warunkach. Co do zasady takie jedzenie powinno być bezpieczne, ale lepiej zachować ostrożność – mówi Katarzyna Balcewicz z Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia.

Warto też zwrócić uwagę na to czy podawane nam jedzenie nie jest wystawione bezpośrednio na działanie słońca – dodaje Katarzyna Balcewicz.

Eksperci radzą także, by wybierać punkty, w których jedzenie przygotowywane jest na bieżąco i cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Dzięki temu produkty nie zalegają zbyt długo. Warto również zachować paragon – w przypadku wystąpienia objawów zatrucia może być pomocny podczas składania zgłoszenia do inspekcji sanitarnej.