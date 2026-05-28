Trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim, w której bierze udział 75 pojazdów i ok. 400 strażaków. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów – Łochów. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podał w czwartek wieczorem (28 maja) na X, że w akcji bierze udział 75 pojazdów i ok. 400 strażaków PSP i OSP oraz że zadysponowano cztery moduły GFFF przeznaczone do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów przy użyciu pojazdów.

Straż Pożarna walczy z kolejnym dużym pożarem lasu. Tym razem w powiecie wołomińskim. Na miejscu 75 pojazdów i ok 400 strażaków @KGPSP i OSP. Zadysponowano 4 moduły GFFF. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 28, 2026

Moduł GFFF jest samowystarczalny w zakresie wody pitnej i żywności dla personelu oraz posiada część logistyczną umożliwiającą utworzenie obozowiska z zapleczem sanitarnym, w którym zakwaterowani są ratownicy.

Rzecznik prasowy PSP st. kpt. Wojciech Gralec poinformował PAP późnym wieczorem, że na miejscu trwa odprawa, podczas której strażacy zdecydują o dalszym przebiegu akcji, m.in. o działaniach w nocy.

Wcześniej rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie mł. kpt. Karolina Jaworska przekazała PAP, że w akcji gaśniczej na miejscu biorą udział m.in. cztery plutony z pobliskich powiatów: mińskiego, węgrowskiego, legionowskiego i wyszkowskiego. Zadysponowane są dwie kompanie gaśnicze: Narew oraz Wisła. Podkreśliła, że każda kompania liczy kilkudziesięciu strażaków i około 30 pojazdów.

Poinformowała, że nie ma obecnie informacji o osobach poszkodowanych. Dodała, że powierzchnia pożaru nie jest oszacowana, a ten wciąż się rozwija.

Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła w przesłanym komunikacie przekazała z kolei, że pożar obejmuje ponad 10 hektarów lasu. Zaznaczyła, że działania służb utrudnia porywisty wiatr.

Burmistrz gminy Stanisławów Kinga Sosińska przekazała TVN 24, że trwa profilaktyczna ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna w powiecie mińskim. Policja poinformowała o ewakuacji tej wsi, ewakuowano też ludzi z miejscowości Rządza w tym samym powiecie.

Na stronie urzędu gminy Stanisławów zaapelowano o natychmiastowe i maksymalne ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej w związku z rozprzestrzeniającym się pożarem lasu oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody dla jednostek Straży Pożarnej prowadzących akcję gaśniczą.

Każda kropla ma teraz ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich oraz ratowników walczących z żywiołem

– podkreśliła gmina.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała natomiast, że w związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów – Łochów (woj. mazowieckie). Ruch przekierowano na drogę wojewódzką nr 637 oraz drogi lokalne.

Na profilu policji w serwisie X poinformowano, że działania gaśnicze razem ze strażakami prowadzili policyjni lotnicy, wykorzystując specjalny zbiornik na wodę, tzw. bambi bucket, o pojemności 3 tys. litrów. Śmigłowcem wykonali 31 zrzutów wody – łącznie 93 tys. litrów.

w związku z zagrożeniem pożarowym i trwającą akcją gaśniczą Policjanci wyłączyli z ruchu odcinek DK 50 od miejscowości Łochów do miejscowości Stanisławów. W miejscowości Łochów ruch skierowany jest na DK 62 kierunek Węgrów, dalej na DW 637 kierunek Stanisławów,… pic.twitter.com/49All3FWUd — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 28, 2026

Policyjni lotnicy nieprzerwanie wspierali dziś działania gaśnicze prowadzone z powietrza na terenie powiatu wołomińskiego. Akcję utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe. Silne podmuchy wiatru powodowały błyskawiczne przemieszczanie się ognia, nawet na znaczne odległości

– podkreśliła na X policja.

Ze względów bezpieczeństwa loty odbywały się do zmierzchu, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała, piloci będą w gotowości od rana.

W sumie ponad 460 policjantów pomaga w walce z pożarem – funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i z jednostek powiatowych w Wołominie i Mińsku Mazowieckim – wyliczyła policja na X.

Podała, że radiowozy z systemem nagłośnienia patrolują zagrożone rejony i apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń służb oraz ewentualną ewakuację. Policja prosi też o nieutrudnianie działań ratowniczych – niewjeżdżanie do lasów i na drogi dojazdowe dla służb, stosowanie się do komunikatów i zachowanie szczególnej ostrożności.