Na szlaku Błonie-Ożarów Mazowiecki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze, a pociągi, które nie mają przystanków w Sochaczewie kierowane są drogą okrężną przez Skierniewice – przekazała w niedzielę (25 stycznia) PAP Katarzyna Michalska z PKP PLK.

W południe w Błoniu pociągi Intercity uderzyły w stojące na przejeździe auto. Kierowca zdążył uciec, z pociągów strażacy ewakuowali około 600 osób. W konsekwencji wstrzymano ruch kolejowy na odcinku Warszawa Zachodnia – Łowicz.

Katarzyna Michalska z PKP PLK poinformowała PAP w niedzielę wieczorem, że „na szlaku Błonie-Ożarów Mazowiecki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze?„. „Pociągi PKP Intercity, które nie mają przystanków w Sochaczewie kierowane są drogą okrężną przez Skierniewice. Natomiast tor numer 1, gdzie doszło do wypadku pozostaje zamknięty do czasu usunięcia wraku i lokomotywy”.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak tłumaczył wcześniej, że w miejscowości Błonie, na przejeździe kolejowym zatrzymał się samochód, w który uderzył pociąg, a następnie drugi nadjeżdżający z przeciw. Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa. Strażak dodał, że kierowca zdążył sam uciec.

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ulicy Poniatowskiego.

Około godziny 13.20 policjanci dostali informację, że na strzeżonym przejeździe w Błoniu zepsuł się Ford Focus. Na miejsce przyjechał radiowóz. Policjanci wraz z kierowcą i pasażerami chcieli go zepchnąć z torów, niestety nie udało się i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny – Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity relacji Warszawa – Berlin

