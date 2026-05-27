Czy w Gorzowie dojdzie do referendum nad odwołaniem prezydenta i rady miasta? Starania o to zapowiedzieli na wczorajszej sesji przedstawiciele Konfederacji i Partii Razem.

Pomysł komentował w Radiu Gorzów szef klubu Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz:

Wtorkowa sesja minęła w dużej części na dyskusji o wnioskach dotyczących odwołania lub zawieszenia niektórych radnych.

Zaczęło się od wniosku radnych PiS-u, którzy chcieli, by rada zajęła się sprawą oskarżeń pod adresem radnego Ireneusza Maciej Zmory. Wniosek dotyczył wygaszenia mandatu w związku z oskarżeniami o prowadzenie działalności gospodarczej na majątku komunalnym gminy.

Radny Ireneusz Maciej Zmora poinformował radę, że nie zgadza się z zarzutami, ale na czas wyjaśnienia sprawy, zawiesił członkostwo w Koalicji Obywatelskiej oraz przewodniczenie w klubie.

Kolejny wniosek złożył radny Sebastian Pieńkowski z Konfederacji Korony Polskiej. Dotyczył on składania fałszywych oświadczeń odnośnie miejsca zamieszkania część radnych KO i bezprawnego pobierania diety. Pieńkowski chciał także, w związku z oskarżeniami, odsunięcia Roberta Surowca od przewodniczenia radzie miasta.

Oba wnioski nie zyskały poparcia większości radnych i nie weszły do porządku obrad.