Próba wygaszenia mandatu, odsunięcia od czynności, zawieszenie członkostwa i odwołanie z funkcji. A wszystko to podczas dzisiejszej sesji

Jako pierwsi swój wniosek złożyli radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczył on próby wygaszenia mandatu radnego Ireneusza Macieja Zmory. Mówi szef klubu Jarosław Porwich:

Kilka minut później swój wniosek złożył radny Sebastian Pieńkowski. Dotyczył on odsunięcia Roberta Surowca od czynności przewodniczącego rady miasta, do momentu prokuratorskiego wyjaśnienia zarzutów formułowanych przez Sebastiana Pieńkowskiego, a dotyczących m.in. składania fałszywych oświadczeń odnośnie miejsca zamieszkania część radnych i bezprawnego pobierania diety.

– Takie zachowanie radnego Pieńkowskiego zupełnie mnie nie dziwi – mówił przewodniczący Surowiec:

Oba wnioski nie zyskały poparcia większości rady i nie weszły pod obrady. Radni głosowali natomiast nad odwołaniem z funkcji Anny Kozak wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gorzowa. 13 głosów było za pozbawieniem Anny Kozak funkcji, 10 przeciw, dwoje radnych wstrzymało się od głosu. W konsekwencji, radna, która miesiąc temu odeszła z klubu Koalicja Obywatelska i jest obecnie radną niezrzeszoną, straciła pełnioną funkcję wiceprzewodniczącej.

– W polityce, tak jak w życiu, funkcje mają charakter tymczasowy – mówiła po głosowaniu Anna Kozak:

– Anna Kozak została odwołana bo odeszła z KO, a zgodnie z ustaleniami między klubami, tę funkcje powinna pełnić osoba z naszego klubu – tłumaczył po głosowaniu obecny szef Koalicji Obywatelskiej w gorzowskiej radzie – Piotr Wilczewski.

Nowa funkcja radnego Wilczewskiego wynika z decyzji Ireneusza Macieja Zmory, który do czasu wyjaśnienia zarzutów pod jego adresem, zdecydował o zawieszeniu członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i rezygnacje z funkcji przewodniczącego klubu w radzie.