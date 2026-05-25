W dzisiejszej audycji Plan B zajrzymy na lotnisko Zielona Góra–Babimost, gdzie już 13 czerwca odbędzie się IV Światowy Zlot Śmigłowcowy oraz Śmigłowcowy Puchar Świata. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowany zostanie polski śmigłowiec Apache z biało-czerwoną szachownicą. Widzowie zobaczą także między innymi Mi-24, W-3 Sokół, Głuszec i AW149. Nie zabraknie widowiskowych konkurencji lotniczych, takich jak slalom i fender, wymagających niezwykłej precyzji i doskonałej współpracy załóg.

Opowiemy również o prototypowym plecaku ewakuacyjnym stworzonym dla najmłodszych. Na pomysł wpadła jedna z mam, która chciała odpowiednio zabezpieczyć swoje dziecko na wypadek: załamania pogody, zagubienia się lub ewakuacji.

Dziś sprawdzimy również na co konkretnie lubuskie samorządy wydają pieniądze przeznaczone na obronę cywilną.