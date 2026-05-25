Duet „Prosty Skład” z Zielonej Góry został zwycięzcą 4. Ogólnopolskiego Festiwalu „Kopora”, jaki w minioną sobotę odbył się w ogrodach sławskiego pałacu. Grupę tworzy dwóch muzyków Tomasz Bubień i Andriej Kotin, którzy zdaniem jury okazali się najlepsi wśród 14 zespołów z całej Polski. Oranizacja festiwalu została dofinansowana przez Urząd Marszałkowskie w Zielonej Górze i wschowskie starostwo oraz prywatnych sponsorów. Relacja Marka Turowskiego.

Drugie miejsce zajął zespół „Ciepłe popołudnie” z Warszawy, a trzecie „Czerwony stolik” z Głuchołaz.