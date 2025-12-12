Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach zaprasza na podsumowanie projektu nawiązującego do przemysłu szklarskiego, z którego niegdyś słynęła miejscowość. Organizatorzy przygotowali ciekawy program. Sobotnie spotkane zaplanowano w siedzibie placówki. Wstęp jest wolny.

Honorowy patronat nad imprezą objął wójt gminy Wymiarki. – Zachęcamy do wzięcia udziału w zwieńczeniu ciekawego pomysłu. Zaplanowaliśmy między innymi wernisaż wystawy dotyczącej tradycjach szklarskich w miejscowości – mówi dyrektorka ośrodka Małgorzata Cegielska:

– Podczas tego eventu chcemy wprowadzić mieszkańców w świąteczny klimat. Przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Będzie przedstawienie jasełkowe i kolędy w wykonaniu seniorów – zaznacza organizatorka:

Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Nasze tradycje”.