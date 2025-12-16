Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wymiarkach czeka na aktywnych mieszkańców chcących kwestować jako wolontariusze. Siedziba lokalnej owsiakówki mieścić się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Sztab 1381 jest już zarejestrowany. – Przygotowujemy się do pięknego wydarzenia. Jak co roku liczymy na wolontariuszy, którzy zasilą nasze szeregi. Będzie się wiele działo. Na pewno Wymiarki pokażą swoje wielkie serca, bo zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci – mówi dyrektorka ośrodka kultury Małgorzata Cegielska:

34 Finał WOŚP zagra 25 stycznia.