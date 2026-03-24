Do 19 kwietnia trwa rekrutacja do programu stażowego „Kierunek ORLEN” oraz Programu Płatnych Praktyk. To jedna z największych inicjatyw rozwojowych Grupy ORLEN adresowana do studentów ostatnich lat, absolwentów, a także osób planujących zmianę ścieżki zawodowej. „Chcemy, by start zawodowy naprawdę coś znaczył – dawał realne zadania, opiekę mentorską i możliwość kontynuacji współpracy” – mówi Lidia Krawczyk, koordynująca programy rozwojowe w ORLEN S.A.

Program „Kierunek ORLEN” to sześciomiesięczny staż z udziałem w różnorodnych projektach biznesowych oraz ścieżkach rozwoju kompetencji. Nabór obejmuje kilkadziesiąt specjalizacji, m.in. w obszarach: energetyki, elektromobilności, finansów i rachunkowości, IT, marketingu, sprzedaży hurtowej, technologii i rozwoju, zakupów oraz zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy od pierwszego tygodnia dołączają do zespołów projektowych i będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami związanymi ze sztuczną inteligencją, w tym m.in.: zbieraniu wymagań biznesowych i projektowaniu Agentów AI czy testowaniu wybranych rozwiązań. Nie tworzymy sztucznych zadań – stażyści pracują nad konkretnymi rozwiązaniami potrzebnymi w biznesie

– podkreśla Lidia Krawczyk, Head of Process Digitalization Department, ORLEN S.A.

Jak dodaje, program przewiduje wspólne przeglądy postępów realizacji zadań z opiekunem i szkolenia specjalistyczne.

Zależy nam, by po sześciu miesiącach kandydaci mieli konkretne efekty pracy i kompetencje potwierdzone projektami

– wskazuje.

Program Płatnych Praktyk to trzymiesięczne (lipiec-wrzesień) praktyki wakacyjne w obszarach produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych, kierowane do studentów ostatnich lat i absolwentów kierunków technicznych oraz inżynieryjnych. Praktykanci realizują zadania techniczne w rzeczywistych warunkach zakładów.

Bezpieczeństwo, jakość i odpowiedzialność środowiskowa są u nas standardem – praktykanci przechodzą pełne szkolenia i pracują z doświadczonymi zespołami nad praktycznymi rozwiązaniami dla biznesu

– zaznacza Lidia Krawczyk.

Dla osób kontynuujących współpracę po praktykach przewidziano możliwość dofinansowania najmu mieszkania i studiów.

W XII edycji staże oferuje ORLEN S.A. oraz 16 spółek Grupy, m.in. Anwil, Enspirion, ORLEN Aviation, Energa, Energa Wytwarzanie, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Kolej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN Neptun, ORLEN Paliwa, ORLEN Południe, ORLEN Projekt, ORLEN Serwis, ORLEN Transport. Staże i praktyki są dostępne w 12 miastach: Warszawie, Płocku, Włocławku, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju, Jedliczu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Trzebini. Łącznie przygotowano 75 ofert.

Skala naboru odzwierciedla potrzeby naszej organizacji – inwestujemy w młode talenty w całej Polsce

– mówi Krawczyk.

Uczestnicy obu programów mogą liczyć na indywidualne wsparcie opiekuna, dostęp do szkoleń i pracę z ekspertami dziedzinowymi. W ramach Kierunku ORLEN działa również program ambasadorski integrujący społeczność stażystów.

Ambasadorzy budują sieć wsparcia, dzielą się dobrymi praktykami i współtworzą inicjatywy rozwojowe – to ważny element kultury organizacyjnej – podkreśla Krawczyk. Jak dodaje, celem programów jest także ułatwienie dalszej współpracy. – Traktujemy staże i praktyki jako początek ścieżki – zależy nam, by najlepsi kandydaci zostali z nami na dłużej

– zaznacza.

Rekrutacja potrwa do 19 kwietnia; ogłoszenia i formularze aplikacyjne są dostępne na stronie >>orlen.pl/kariera<<.

Zachęcam do aplikowania wszystkich, którzy chcą łączyć naukę z praktyką, a teorię przekuć w realne projekty. To dobry moment, by zacząć karierę z nową energią

– podsumowuje Lidia Krawczyk, Head of Process Digitalization Department, ORLEN S.A.