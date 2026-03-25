Polityka senioralna i zdrowotne inwestycje to tematy, które wczoraj (24.3.2026) omawiały władze Zielonej Góry w ministerstwie zdrowia. Podczas wizyty w Warszawie przedstawiciele magistratu rozmawiali o konkursach, z których miasto mogłoby pozyskać środki na realizację zadań. Mówił o tym dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński:

Mamy już wstępną koncepcję architektoniczną – dodawał Marek Kamiński:

Konkurs organizowany przez resort zdrowia, planowany jest na początek 2027 roku. Marek Kamiński odpowiadał na pytania Zielonogórzan w audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”.