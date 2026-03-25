Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie dążył do przeprowadzenia na obecnym posiedzeniu izby głosowania nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy naprawczej.

Chodzi o obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, obejmującą m.in. przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania. Jak zaznaczył marszałek Czarzasty, głosowanie mogłoby odbyć się w piątek.

Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego z 27 lutego.

Rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znalazł się m.in. rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dotyczący zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych – sprawy te mają trafiać do sądów okręgowych zamiast rejonowych.