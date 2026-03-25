ZUS wprowadza ułatwienia i specjalne wsparcie dla kobiet w ciąży. Według zapowiedzi, w kwietniu opublikuje poradnik, będący kompendium wiedzy o systemie świadczeń, ubezpieczeniu chorobowym oraz prawach przysługujących kobietom w ciąży i po porodzie. Już teraz eksperci odpowiadają na pytania pod specjalnym adresem mailowym. Mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Zielonej Górze:

Jak podał ZUS, od początku roku na ponad 73 tysiące wniosków o zasiłek chorobowy w ciąży, decyzję odmowną otrzymały dwie kobiety.