Po zimie na terenach zielonych znów widać zalegające śmieci — są to m.in. puszki i butelki po napojach oraz opakowania po słodyczach. Dlatego mieszkańcy Zielonej Góry ponownie ruszają do wspólnego sprzątania. Już w sobotę, 28 marca odbędzie się kolejna akcja „Czysta Góra”. Będzie to już dwunasta edycja inicjatywy.

Zbiórki zaplanowano na godzinę 11:00 w czterech punktach miasta: przy ulicy Spawaczy, na osiedlu Kaszubskim, na ulicy Jęczmiennej oraz na Gliniankach.

Organizatorzy zapewniają rękawice, worki i koordynację działań. Akcja potrwa około półtorej godziny i jest otwarta dla wszystkich mieszkańców:

Mówili organizatorzy „Czystej Góry” Radosław Michalczak i Radosław Blonkowski.

Przypomnijmy, sobotnia akcja startuje o godz. 11.00.Zwbrane odpady odbierze Zakład Gospodarki Komunalnej.