Drogowcy wkraczają z robotami na ul. Waryńskiego w Zielonej Górze. Jak podał magistrat w komunikacie, jutro (25 marca 2026) o godzinie 10:00 rozpocznie się remont. W związku z tym prawa jezdnia ul. Waryńskiego zostanie zamknięta, a ruch odbywać się będzie lewą jezdnią w obu kierunkach.

Dodatkowo dojazd do ul. Tadeusza Konicza od ul. Waryńskiego będzie zamknięty. Kierowcy skorzystają z ul. Zamenhofa. Wyjazd z ul. Wazów na ul. Waryńskiego możliwy będzie tylko w prawo.

Zamknięte zostanie także przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Waryńskiego z ul. Podgórną, a przystanek „Szpital” będzie przeniesiony na peron tymczasowy. Nowe przejście powstanie przy skrzyżowaniu ul. Zyty z ul. Waryńskiego.

Remont ul. Waryńskiego ma potrwać do końca października 2026 r.