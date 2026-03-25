Ewa Zdrowowicz – Kulik przez całe życie pracowała w administracji publicznej jednocześnie aktywnie działałając społecznie. Przez prawie 30 lat kierowała fundacją ,,Serce na dłoni”. Organizacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym różnorodnego wsparcia.

Jej wielką pasją jest muzyka klasyczna i podróże. Wraz z mężem Mieczysławem uczestniczą w koncertach, poznają ciekawe miejsca w Polsce i Europie. Od wielu lat działa też w Stowarzyszeniu Muzyki Organowej i Kameralnej. Organizacja zaprasza na koncerty wybitnych wykonawców muzyki klasycznej. Od kilku lat pani Ewa jest na emeryturze, ale nadal jest aktywna. Oprócz działalności w fundacji i Stowarzyszeniu Saurianum uprawia ogród, spaceruje i słucha muzyki.