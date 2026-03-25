Prezydent Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw. Jedna z nich – o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw – ma ułatwić wymianę informacji o wyrokach karnych wobec cudzoziemców spoza UE i bezpaństwowców.

Ustawa o działalności kosmicznej zakłada utworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Wyjaśnia, że działalność kosmiczna to wyniesienie, eksploatowanie i kontrolowanie obiektu kosmicznego w przestrzeni kosmicznej oraz usuwanie go m.in. przez deorbitację, czyli sprowadzenie z orbity do atmosfery.

Nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych od podatku dochodowego zwolni nagrody otrzymane od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Chodzi o nagrody przyznane – odpowiednio – za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich, igrzyskach głuchych oraz na światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przy czym regulacja będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma charakter deregulacyjny. Porządkuje proces składania wniosków o przyznanie i wypłatę świadczeń. Ideą nowego prawa jest zwiększenie elektronizacji składanych wniosków. Efektem ustawy będzie również częściowe odciążenie płatników składek od konieczności archiwizowania dokumentów składanych dotychczas papierowo.

Piąta podpisana ustawa wprowadza zmiany w prawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązany ma być problem niewliczania do okresów pracy górniczej, który uprawnia do wcześniejszej emerytury górniczej, dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi.

Podpisana zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw odnosi się do Krajowego Planu Odbudowy. Między innymi ustawa zwiększy elastyczność w przesuwaniu środków budżetowych, czy wzmocni kontrolę parlamentarną i społeczną nad finansami publicznymi oraz uporządkuje proces oceny dużych inwestycji finansowanych ze środków publicznych.

Z kolei podpisana ustawa o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności określa zadania i organizację wojewódzkich zespołów koordynacji do spraw polityki umiejętności. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy zarządu województwa wspierający województwo w realizacji zadań w zakresie planowania, koordynowania, monitorowania i ewaluowania działań na rzecz rozwoju umiejętności mieszkańców województwa i promowania idei uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego.